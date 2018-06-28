В Японии заявили о поддержке диалога между Россией и США

28 июня 2018 09:22 (UTC+04:00)

Правительство Японии выступает в поддержку диалога между Россией и США. Об этом заявил в четверг ТАСС представитель пресс-службы японского МИД, комментируя итоги визита в Москву помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джона Болтона.

"Россия - это важный игрок на международной арене, - сказал дипломат. - Поэтому мы считаем важным диалог между Россией и США для решения острых международных проблем, связанных, в первую очередь, с ситуацией вокруг Северной Кореи и Сирии". В то же время дипломат отказался комментировать вопрос о возможном возвращении России в "Большую семерку".

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены 28 июня. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, встретится с лидером России Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу.

На итоговой пресс-конференции в Москве Джон Болтон допустил, что на встрече двух президентов может быть поднят вопрос о возвращении России в G7.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Беларусь и Гана намерены развивать договорно-правовую базу
Беларусь 09:38
Минкоммерции КНР: США могут сократить торговый дефицит за счет экспорта новинок и услуг
США 09:24
Армия США получит новую ракету класса "воздух-земля"
США 09:18
Трамп примет в Белом доме премьера Италии
В мире 05:46
Казахстан и Япония намерены реализовать совместные проекты на $2 млрд
Казахстан 02:07
Трамп верит, что возвращение России в G7 неизбежно, заявил Помпео
США 00:59
Политика Трампа оставляет США в изоляции, заявил вице-президент Ирана
Иран 27 июня 22:31
Около тысячи человек сдались сирийским спецслужбам на юге страны
Арабские страны 27 июня 21:02
Избран новый председатель Федерации турецко-американских ассоциаций
Политика 27 июня 20:07
Достигнута договоренность по встрече Путина и Трампа
Россия 27 июня 18:25
Минфин США отозвал лицензии на экспорт в Иран воздушных судов
США 27 июня 18:16
Трамп призвал республиканцев принять законопроект по иммиграции
США 27 июня 18:05
Мэттис заявил, что США не хотят противостояния с Китаем
США 27 июня 17:21
Китайские и российские эксперты обсуждают сотрудничество в сфере производства и переработки сельхозкультур
Китай 27 июня 17:00
Россия и Китай отозвали совместный проект в ОЗХО
Россия 27 июня 16:57
Туск: Евросоюз должен готовиться к худшим сценариям в отношениях с США
Европа 27 июня 16:11
Россия опровергла данные о выходе из соглашения по зоне деэскалации в Сирии
Россия 27 июня 15:43
В России поручили подготовить ответные меры на новые пошлины США
Россия 27 июня 15:14