Ливийская армия объявила о взятии под контроль последнего оплота террористов в стране

Ливийская национальная армия (ЛНА) объявила в четверг о полном контроле над городом Дерна, последним оплотом террористов на территории Ливии. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление ЛНА.

"Ливийская национальная армия полностью восстановила контроль над городом Дерна", - говорится в заявлении армейского командования. В нем уточняется, что подразделения освободили от террористических группировок район Аль-Магар, который до последнего времени оставался в руках боевиков.

В понедельник командование ЛНА сообщило, что экстремисты полностью окружены отрядами ЛНА в Аль-Магаре, расположенном близ улицы Аль-Хашиша в центре Дерны. В то время зона, удерживаемая боевиками, составляла менее 1 кв. км.

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