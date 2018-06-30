В Японии два человека разбились на параплане

30 июня 2018 13:37 (UTC+04:00)

Параплан потерпел крушение в Японии, два человека погибли, сообщило агентство Киодо в субботу, передает РИА Новости.

Крушение произошло в школе парапланеризма в префектуре Гумма. В момент аварии на нем находились инструктор и ученик без опыта управления. Оба погибли. Предположительно, аппаратом управлял инструктор.

Школа предоставляет различные услуги – от обзорного полета до учебного курса для получения лицензии.

Причины аварии выясняются.

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Azernews Newspaper
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