В Японии два человека разбились на параплане

Параплан потерпел крушение в Японии, два человека погибли, сообщило агентство Киодо в субботу, передает РИА Новости.
Крушение произошло в школе парапланеризма в префектуре Гумма. В момент аварии на нем находились инструктор и ученик без опыта управления. Оба погибли. Предположительно, аппаратом управлял инструктор.
Школа предоставляет различные услуги – от обзорного полета до учебного курса для получения лицензии.
Причины аварии выясняются.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.