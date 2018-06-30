В Сети появилось видео взрыва ракеты в Японии

30 июня 2018 15:47 (UTC+04:00)

В Сети появилось видео неудачной попытки запуска ракеты МОМО компании Interstellar Technologies в Японии, передает РИА Новости.

Ракета взорвалась через несколько секунд после пуска. Никто из сотрудников компании не пострадал, поскольку управление процессом происходило дистанционно. Для зрителей зона посещения составила полтора километра.

Президент Interstellar Technologies Такахиро Инагава извинился за неудачу проекта перед инвесторами. По его словам, взрыв мог произойти из-за неполадок с двигателем.

Это вторая попытка компании вывести в космос летательный аппарат. Одиннадцать месяцев назад на острове Хоккайдо запустили одноступенчатую ракету МОМО-1. Она смогла достичь высоты 20 километров и упала на расстоянии 6,5 километра от места запуска в Тихом океане.

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