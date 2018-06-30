ВВС Афганистана уничтожили 12 боевиков "Талибана"

30 июня 2018 18:35 (UTC+04:00)

По меньшей мере 12 боевиков движения "Талибан" были ликвидированы, еще 18 пострадали в результате авиаударов ВВС Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

о данным телеканала, авиаудары были частью операции ВВС по ликвидации укрытий талибов в районе Джаванд провинции Бадгис.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с движением "Талибан" и о возобновлении операций вооруженных сил.

Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. Власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан" в свою очередь заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Туркменистан наращивает поставки электроэнергии в Афганистан
Энергетика 15:11
Президент Афганистана объявил об окончании перемирия с "Талибаном"
Другие страны 10:11
Arab News: Выбор Азербайджана местом проведения встречи по Афганистану – не случайность
Политика 09:58
Узбекистан приступил к транзиту таджикской электроэнергии в Афганистан
Энергетика 29 июня 15:19
Проведение заседания по Афганистану в Баку показывает важную роль Азербайджана в регионе – Госдеп США
Политика 29 июня 11:52
В Азербайджан прибудет замглавы МИД Афганистана
Политика 27 июня 16:37
Представитель Госдепартамента США посетит Азербайджан
Общество 27 июня 08:22
Афганистан и ОАЭ закупили в Туркменистане автобензин
Энергетика 25 июня 10:14
Узбекистан примет участие в проекте ЕС "Развитие афганской торговли"
Бизнес 23 июня 11:26
Таджикистан и Афганистан решили вместе бороться с терроризмом
Таджикистан 23 июня 10:07
На севере Афганистана более десяти военных погибли при атаке талибов
Другие страны 21 июня 11:45
Туркменистан и Афганистан обсудили газопроводный проект ТАПИ
Энергетика 21 июня 09:48
Китай приветствует решение правительства Афганистана о продлении перемирия с "Талибаном"
Китай 21 июня 03:00
Туркменистан проведёт роуд-шоу по привлечению финансирования для проекта ТАПИ
Энергетика 21 июня 00:17
Узбекистан и Афганистан проведут первый раунд диалога между государственными и частными секторами
Узбекистан 20 июня 16:16
Страны должны поощрять права человека независимо от ситуации - омбудсмен Афганистана
Политика 20 июня 15:53
В Афганистане погибли около 30 сотрудников силовиков при нападении талибов
Другие страны 20 июня 11:17
Премьер Афганистана призвал "Талибан" начать мирные переговоры с властями
Другие страны 19 июня 15:31