ВВС Афганистана уничтожили 12 боевиков "Талибана"

По меньшей мере 12 боевиков движения "Талибан" были ликвидированы, еще 18 пострадали в результате авиаударов ВВС Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

о данным телеканала, авиаудары были частью операции ВВС по ликвидации укрытий талибов в районе Джаванд провинции Бадгис.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с движением "Талибан" и о возобновлении операций вооруженных сил.

Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. Власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан" в свою очередь заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.

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