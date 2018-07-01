Канада вводит ответные пошлины против США

Канада вводит с 1 июля ответные ввозные пошлины на продукцию из США, объявило министерство финансов, сообщает РИА Новости.

Пошлины затронут импорт из США объемом примерно в 16,6 миллиарда канадских долларов в год (12,6 миллиарда долларов США). Торговые барьеры вводятся в ответ на пошлины, которые администрация Дональда Трампа ввела на сталь и алюминий.

Часть пошлин затрагивает те же металлы, что и американские тарифы, другие придуманы с тем, чтобы повлиять на штаты, где голосовали за Трампа.

Так, в категорию с пошлиной в 25% попала продукция из железа, стали и сплавов, включая трубы, рельсы, проволоку и так далее. Пошлиной в 10%, помимо многочисленных продуктов из алюминия, будут облагаться продукты питания: виски, йогурт, кофе, кленовый сироп и клубничный джем, пицца, огурцы и соевый соус, горчица и майонез, супы, шоколад, готовые обеды из говядины. В эту категорию попадает также виски, который производят в Теннесси и Кентукки — штатах, голосовавших за Трампа.

Кроме того, в список попали столовые приборы, продукты из бумаги, лак для волос и маникюрные принадлежности, спальные мешки и алюминиевые бочонки для пива. Всего в двух списках 128 наименований продукции.

"У Канады нет другого выбора, кроме как ответить умеренными, полностью взаимными мерами по принципу "доллар за доллар", — заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

По ее словам, данные пошлины будут действовать до тех пор, пока администрация Трампа не отменит ввозные пошлины на сталь и алюминий из Канады.

"Мы не будем устраивать эскалацию, но и не отступим", — сказала Фриланд.

Она также заявила, что не видит оснований для ответных мер США.

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