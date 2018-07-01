Южная Корея и КНДР наладили канал связи между ВМС двух стран

1 июля 2018 09:22 (UTC+04:00)

Южная Корея и КНДР вновь запустили линию радиосвязи для предотвращения инцидентов между военно-морскими силами двух стран, которая не работала с 2008 года. Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Согласно сообщению ведомства, данная мера внесет вклад в снижение напряженности в регионе и поможет предотвращать инциденты, в том числе в Желтом море. Отмечается, что в воскресенье был успешно проведен первый тестовый сеанс связи.

Как сообщает Yonhap, впервые подобная практика была введена в 2004 году, но контакты были прерваны четыре года.

В последнее время наметилось потепление в отношениях КНДР и Южной Кореи. 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом лидеры двух стран провели первую более чем за 10 лет встречу. По итогам переговоров президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.

25 июня военные Республики Корея и КНДР договорились как можно скорее полностью восстановить работу линий связи между вооруженными силами двух стран с целью предотвращения инцидентов на границе.

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