Индийская полиция обнаружила в доме тела 11 человек из одной семьи

По меньшей мере 11 членов одной семьи в воскресенье найдены мертвыми в квартире в индийской столице Нью-Дели на севере страны. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на источник в полиции.

По словам источника, дом принадлежал бизнесмену, владевшему магазином и молочным цехом. В 8.00 по местному времени его сосед зашел в квартиру с распахнутой дверью и обнаружил тела членов семьи, в том числе самого бизнесмена. Сосед позвонил в полицию, после чего тела были доставлены в больницу, где медработники объявили об их смерти.

"Сосед рассказал нам, что обычно дверь (этой квартиры — ред.) остается закрытой. Но в воскресенье она была открыта. Мы стараемся выяснить, является ли это самоубийством или за смертью стоит преступное деяние", — заявил источник.

Как сообщил источник, среди погибших — четыре мужчины, три женщины и четыре девочки.

Источник отметил, что рядом с погибшими не обнаружено посмертных записок.

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