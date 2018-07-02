В Таиланде нашли пропавших в пещере школьников

Спасатели-дайверы нашли 12 школьников и их футбольного тренера, потерявшихся в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, живыми после почти 10 суток поисков, заявил в понедельник губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, на месте руководивший многодневной спасательной операцией, передает РИА Новости.

"Сегодня исторический день. Все 12 подростков и их тренер найдены, все они живы. Их нашли дайверы военно-морских сил в камере пещеры, называемой "Пляж Паттайи", к которой они пробивались с первого дня этой беспрецедентной операции", - заявил губернатор собравшимся у входа в пещеру журналистам, спасателям и родным найденных подростков. Его слова были встречены овацией.

"Теперь наша задача - оказание им первой помощи и подготовка к выводу на поверхность. К "Пляжу" сейчас из подземного командного пункта, находящегося на расстоянии чуть более километра от него, отправились врачи военно-морских сил, квалифицированные дайверы, которые вместе с боевыми пловцами находились в готовности в пещере все последние дни", - добавил Осоттханакон.

Игроки местной юниорской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим 25-летним тренером вошли в пещеру Тхам Луанг, простирающуюся под землей на 7 километров и имеющую боковые ответвления длиной более трех километров, в субботу, 23 июня, во второй половине дня. Как стало известно, они собирались дойти до камеры, получившей название "Пляж Паттайи" за ровный песчаный пол, находящейся на расстоянии около 6 километров от входа, и вернуться обратно. Однако через несколько часов после того, как подростки и их тренер вошли в пещеру, начался сильный ливень, и в пещеру наводнило, перекрыв школьникам обратный путь.

В операции по поиску юных футболистов, которая длилась почти 10 полных дней, приняли участие более тысячи военнослужащих таиландских ВМС, ВВС и сухопутных войск и более сотни гражданских спасателей, которым помогали десятки волонтеров со всей страны и из-за рубежа. Непосредственно в пещере вместе с таиландскими военными дайверами работали боевые пловцы ВМС США, британские дайверы-спелеологи и специалисты по спасению людей в затопленных пещерах их полиции Австралии.

На поверхности найденных подростков ожидают военно-полевой госпиталь, 13 автомобилей скорой помощи и эвакуационный вертолет. Вопрос о том, как школьников будут эвакуировать из пещеры - через проходы и тоннели, которыми прошли к ним дайверы, или через отверстие в потолке пещеры, которое сейчас расширяют буром, будет решаться в ближайшие часы, сказал губернатор провинции Чианграй.

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