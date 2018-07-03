Премьер Канады обсудил с избранным президентом Мексики будущее NAFTA

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с избранием на пост президента Мексики и обсудил с ним двусторонние отношения, в том числе и будущее Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом, как передет ТАСС, в понедельник сообщила канцелярия главы канадского правительства, отметив, что лидеры двух государств провели телефонный разговор.

"Премьер-министр Джастин Трюдо поговорил сегодня (2 июля - прим.ТАСС) с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и поздравил его с избранием на пост следующего президента Мексики, - говорится в сообщении. - Премьер отметил прочную дружбу и динамичное сотрудничество между Канадой и Мексикой, которые основаны на общих ценностях". Трюдо и Лопес Обрадор также обсудили торгово-экономические отношения двух стран и "выразили общее мнение о необходимости обновления Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли в целях улучшения [жизни] народов двух стран".

Лопес Обрадор, кандидат от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю", выиграл состоявшиеся в воскресенье президентские выборы в Мексике. Согласно предварительным подсчетам Национального избирательного института, он одержал уверенную победу, опередив ближайшего преследователя более чем на 20% голосов.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и начало действовать в 1994 году. По требованию президента США Дональда Трампа в январе 2017 года стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.

С 1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. Оттава объявила об ответных экономических мерах в отношении целого ряда американской продукции, которые вступили в силу 1 июля.

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