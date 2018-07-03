Глава МИД Японии обсудит с госсекретарем США ситуацию вокруг КНДР

Министр иностранных дел Японии Таро Коно намерен 7-8 июня обсудить с главой госдепартамента США Майком Помпео вопросы, связанные с ситуацией в КНДР, об этом он сообщил на пресс-конференции во вторник, передает РИА Новости.

"С 7 по 8 июля глава госдепартамента США Майк Помпео посетит Японию, и мы планируем провести встречу. Для меня это пятая встреча с ним, но это его первый визит в Японию после назначения. Визит состоится сразу после его посещения Северной Кореи, мы проведем обмен мнениями по ситуации в этой стране. Обсудим также и другие проблемы. Я рассчитываю, что благодаря этому мы сможем еще более укрепить союз Японии и США", — сказал Коно.

Ранее сообщалось, что 5-6 июля Майк Помпео совершит поездку в Пхеньян, которая станет его третьим визитом в Северную Корею. А затем приедет в Токио, где обсудит ситуацию с высокопоставленными политиками Японии и Южной Кореи.

В то же время на вопрос о том, состоится ли встреча Помпео в Токио с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва, а также трехсторонняя встреча, Коно ответил, что тема пока прорабатывается.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

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