На дне у берегов Японии нашли подводную лодку времен Второй мировой войны

3 июля 2018 18:29 (UTC+04:00)

Подводная лодка, переданная нацистской Германией японцам в годы Второй мировой войны, обнаружена на дне залива Вакаса к северу от префектуры Киото, передает РИА Новости.

Как сообщил во вторник телеканал NHK, поисками занималась команда исследователей Политехнического института Кюсю на основе американской военной хроники с помощью батискафа-робота.

В результате на глубине около 90 метров были найдены и сняты на видео хорошо сохранившиеся корпуса трех японских подводных лодок военного времени. Среди них оказалась подлодка Ro-500, которая была изготовлена под наименованием U-511 в Гамбурге в 1941 году и передана Японии в рамках технического сотрудничества двух стран.

Лодка типа IX-C длиной 76,6 метров и водоизмещением более 1,2 тысячи тонн была потоплена американцами в 1946 году.

Помимо нее были обнаружены также подводные лодки Rо-68 типа L4 и I-121, обе японского производства.

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