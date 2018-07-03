Стихийные бедствия разоряют и доводят до самоубийств индийских фермеров

3 июля 2018 19:56 (UTC+04:00)

Индийский штат Мадхья-Прадеш, расположенный в центре страны, столкнулся с проблемой суицидов мужчин в деревнях. Продолжительные засухи часто полностью уничтожают урожаи местных фермеров, а от продажи небольшого урожая земледельцам удается выручить недостаточно средств. Чтобы выжить, фермерам приходится брать кредиты. Об этом рассказывает информационное агентство EFE., передает ТАСС.

Около 70% сельских жителей Индии зарабатывают на жизнь, занимаясь выращиванием сельскохозяйственных культур. По данным Национального бюро учета преступлений Индии, в 2015 г. 8007 земледельцев мужского пола совершили самоубийства. Основные причины – банкротство или большие долги.

Сезон дождей не приносит фермерам облегчения. Избыток выращенного зерна и овощей негде хранить. В сельской местности отсутствует складская инфраструктура, зерно- и овощехранилищ, оснащенных холодильным оборудованием практически нет. Сельчане вынуждены быстро продавать перекупщикам выращенную продукцию, чтобы урожай не успел сгнить.

"Сельское хозяйство по-прежнему остается в значительной степени неорошаемым (на 60%) и уязвимым от капризов муссонов. Это же касается и судеб миллионов индийских фермеров", – говорится на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Последствия от природных явлений и сложности перепроизводства усугубляются постоянным ростом цен на семена, пестициды и удобрения и приводят в итоге к накоплению долгов земледельцев перед банками. Отказаться от кредитов перед посевной не получается, без них ведение аграрного бизнеса невозможно. Неспособность погасить займы, низкий уровень закупок сельхозкультур, отсутствие господдержки и гибель урожая в сезон слишком интенсивных муссонных дождей министерство внутренних дел Индии также называет факторами, провоцирующими массовые суициды. Один из последних случаев произошел в деревне Маджармой, где 42-летний отец шести дочерей покончил с собой, выпив пестицид прямо на своем поле.

Оставшиеся безработными из-за засухи фермеры Мадхья-Прадеш, чтобы выжить, нанимаются на стройки или собирают листья тенду, так называется на хинди коромандельское черное дерево или хурма чернодревесная. В листья заворачивают табак с примесью трав, изготавливая тонкие сигареты биди, широко распространенные в Индии и в некоторых других странах Азии. За эту работу, при условии, что сигареты удастся продать, можно выручить до 200 рупий ($3) в день.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Индийская полиция обнаружила в доме тела 11 человек из одной семьи
Другие страны 1 июля 12:45
В Индии в результате аварии с автобусом погибли не менее 40 человек
Другие страны 1 июля 10:22
Совет по оборонным закупкам Индии одобрил соглашение по С-400
В мире 1 июля 10:04
Миннефти Индии не стало комментировать призыв прекратить поставки из Ирана
США 29 июня 12:58
США будут рекомендовать Индии пересмотреть свои отношения с Ираном
США 29 июня 10:57
ДТП в Индии унесло жизни 15 человек
Другие страны 24 июня 21:35
Министр нефти Ирана: Япония продолжает закупки иранской нефти
Экономика 22 июня 16:37
В Индии в крупном ДТП погибли 12 человек
Другие страны 21 июня 09:48
Туркменистан проведёт роуд-шоу по привлечению финансирования для проекта ТАПИ
Энергетика 21 июня 00:17
В Индии мыши сгрызли банкноты в банкомате
Другие страны 20 июня 06:24
В Индии более 250 человек отравились на ужине в честь новоселья
Другие страны 19 июня 16:48
В Индии в ДТП с автобусом погибли шесть человек
В мире 16 июня 19:34
СМИ: Индия повышает пошлины на 30 товаров из США
Другие страны 16 июня 16:47
В Индии заявили о приближении экологической катастрофы из-за нехватки воды
Другие страны 15 июня 10:16
При сходе оползня на юге Индии погибли не менее четырех человек
Другие страны 14 июня 15:13
На севере Индии 17 человек погибли при ДТП с автобусом
Другие страны 13 июня 08:24
В ОПЕК отметили неопределенность прогноза по спросу на свою нефть
Энергетика 12 июня 17:52
Утверждено соглашение о безвизовом режиме между Азербайджаном и Индией
Политика 12 июня 17:12