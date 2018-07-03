Бразильского миллиардера осудили на 30 лет тюрьмы за взятку

Миллиардер Эйке Батиста, некогда бывший самым богатым человеком Бразилии, приговорен к 30 годам тюремного заключения по делу о коррупции, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Globo.

Бизнесмен обвинялся в даче взятки в размере 16,5 миллионов долларов бывшему губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу. Батиста был арестован в январе 2017 года, до этого он числился в международном розыске.

Сам Кабрал по итогам процесса был приговорен к 22 годам и восьми месяцам, а его супруга Адриана Ансельмо к 4,5 годам тюрьмы.

По данным журнала Forbes, в 2012 году состояние Батисты оценивалось в 30 миллиардов долларов, что делало его самым богатым человеком, живущим в Бразилии.

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