Военные врачи обследовали спасенных в таиландской пещере детей

Все двенадцать подростков и их футбольный тренер, спасенные в семикилометровой затопленной пещере на севере Таиланда в ходе десятидневной масштабной поисково-спасательной операции, здоровы и по своему физическому состоянию готовы к эвакуации на поверхность, сообщили из пещеры Тхам Луанг в таиландской провинции Чианграй военврачи, обследовавшие спасенных последние двое суток.

Сообщение военврачей, направленное командованию подразделения боевых пловцов ВМС Таиланда, которое участвует в операции, было зачитано в эфире телеканала Thai PBS.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной

"Все тринадцать человек здоровы и по своему физическому состоянию готовы к эвакуации", — говорится в сообщении, переданном из дальней камеры пещеры, находящейся на расстоянии шести километров от выхода на поверхность.

"Все тринадцать человек здоровы и по своему физическому состоянию готовы к эвакуации", — говорится в сообщении, переданном из дальней камеры пещеры, находящейся на расстоянии шести километров от выхода на поверхность.

Руководство спасательной операции в настоящее время готовится принять решение о сроках вывода спасенных детей на поверхность. По словам специалистов, участвовавших в обсуждении даты и времени эвакуации, есть вероятность, что операция по выводу спасенных на поверхность начнется в течение дня в среду, сообщает телеканал.

Эвакуация сопряжена со значительными сложностями, так как выросшие в горном регионе Таиланда школьники не умеют плавать, тем более плавать под водой в приготовленном для них дайверском снаряжении. В настоящее время находящиеся с ними в пещере пять боевых пловцов и два военврача, также прошедших подготовку боевых пловцов, обучают их дыханию в аквалангах. Детям в сопровождении военных дайверов придется на пути к выходу из пещеры преодолевать частично и полностью затопленные участки длиной до 200 метров. Операция может занять несколько часов, передает телеканал. На всем пути эвакуации в пещерных коридорах расставлены запасные баллоны со сжатым воздухом и другое дайверское снаряжение.

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