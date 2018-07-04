Япония ведет подготовку к встрече Абэ и Путина на ВЭФ

4 июля 2018 10:58 (UTC+04:00)

Япония ведет подготовку к встрече на высшем уровне между премьер-министром Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори перед началом встречи со своим российским коллегой Сергеем Рябковым, передает ТАСС.

"Мы ведем подготовку к встрече лидеров наших стран на ВЭФ", - сказал он.

Последний раз лидеры двух стран встречались в конце мая этого года. Абэ является регулярным участником форума во Владивостоке.

Заместители глав МИД двух стран проводят в Токио девятый по счету раунд стратегического диалога, на котором обсуждаются международные и региональные вопросы безопасности. Последний раз подобная встреча проходила в августе 2017 года в Москве.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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Azernews Newspaper
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