В Канаде из-за жары погибли 16 человек - СМИ

4 июля 2018 22:48 (UTC+04:00)

Не менее 16 человека погибли по причине аномальной жары, которая с прошлых выходных установилась в провинции Квебек (Канада). Об этом, как передает ТАСС. в среду сообщил телеканал CTV со ссылкой на власти региона.

По их данным, 11 из 16 человек умерли в Монреале - крупнейшем городе провинции. В мегаполисе из-за жаркой погоды на 30% выросло число звонков в скорую помощь. Власти Квебека обратились к населению региона с просьбой со всей серьезностью отнестись к сложившейся ситуации и по возможности избегать перегрева на солнце.

Накануне представитель монреальского министерства здравоохранения Милен Дрюон сообщила, что в зоне риска сейчас находятся люди с хроническими заболеваниями, граждане, имеющие психические расстройства, а также одинокие горожане, которые проводят много времени в помещениях без кондиционера. Она напомнила, что в последний раз жара надолго устанавливалась в Монреале летом 2010 года, тогда по этой причине в городе погибли 106 человек.

По данным Национального метеобюро, в южной части Квебека, Онтарио, а также в атлантических регионах Канады с минувшей недели установилась жаркая погода, когда в течение дня воздух прогревается до 30-40 градусов Цельсия. Метеорологи прогнозируют, что холодный фронт придет в Восточную Канаду только в пятницу.

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