На востоке Афганистана ликвидировали не менее 25 боевиков ИГ

5 июля 2018 16:33 (UTC+04:00)

Не менее 25 боевиков террористической группировки "Исламское государство" были ликвидированы в результате воздушной и наземной операций афганских военных в провинции Нангархар на востоке страны, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на заявление властей, передает РИА Новости.

Согласно заявлению, 23 боевика, включая командира группы, были убиты военными силами Афганистана в районе Ачин.

Еще два исламиста были ликвидированы в районе Хаска Мина в результате операции с использованием беспилотника.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство".

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