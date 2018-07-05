На востоке Афганистана ликвидировали не менее 25 боевиков ИГ

Не менее 25 боевиков террористической группировки "Исламское государство" были ликвидированы в результате воздушной и наземной операций афганских военных в провинции Нангархар на востоке страны, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на заявление властей, передает РИА Новости.

Согласно заявлению, 23 боевика, включая командира группы, были убиты военными силами Афганистана в районе Ачин.

Еще два исламиста были ликвидированы в районе Хаска Мина в результате операции с использованием беспилотника.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.