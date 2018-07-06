В КНДР ожидают приезда Си Цзиньпина на годовщину основания страны

6 июля 2018 12:08 (UTC+04:00)

КНДР ожидает, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Пхеньян с визитом 9 сентября 2018 года - в 70-ю годовщину основания страны. Об этом сообщило в агентство Yonhap со ссылкой на представителя КНДР, передает ТАСС.

На вопрос, приедет ли китайский лидер в Пхеньян он ответил, что "ему придется приехать, поскольку он был приглашен". Помимо Си Цзиньпина в КНДР ожидают прибытие обширной делегации из Китая по случаю памятной даты.

Как сообщало агентство ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своей первой из трех поездок в Китай в марте этого года пригласил Си Цзиньпина посетить его страну с официальным визитом, тот принял приглашение. Последний визит китайского руководителя в КНДР состоялся в 2005 году, тогда Пхеньян посетил председатель Ху Цзиньтао.

В последние месяцы на фоне решения КНДР прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет и возникшей атмосферы для международного диалога ситуация на Корейском полуострове перестала быть напряженной. С начала 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын провел двусторонние встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом США Дональдом Трампом, а также с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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