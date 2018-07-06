В Афганистане трое детей погибли и семь пострадали в результате взрывов

Трое детей погибли и еще семь пострадали в результате двух взрывов в афганской провинции Газни, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

Как заявил глава района Гилан Мохаммад Карим Гиланвал, в момент взрывов дети играли. В результате одного взрыва погибли трое детей и четверо пострадали. В результате второго взрыва получили ранения еще трое детей в возрасте от 10 до 15 лет.

Гиланвал отметил, что пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии, их доставили в местную больницу.

По данным агентства, местные власти обвинили во взрывах боевиков движения "Талибан".

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