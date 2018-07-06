В Канаде число погибших от жары увеличилось до 50 человек

6 июля 2018 21:48 (UTC+04:00)

Число погибших от сильной жары в канадской провинции Квебек увеличилось до 50 человек. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает издание Montreal Gazette со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Ранее сообщалось о 33 погибших.

Министр здравоохранения провинции Квебек Люси Чарлбуа подтвердила в пятницу, что число жертв возросло до 50.

По данным издания, в пятницу утром министерство по охране окружающей среды Канады отменило предупреждение о жаре и шторме для города Монреаля, где погибли 28 человек.

"Уровень опасности остается высоким, несмотря на снижение уровня влажности", — заявил представитель службы оказания экстренной помощи Канады Стефан Оверхофф.

Ранее служба оказания экстренной медицинской помощи сообщила, что ежедневно получает более 1,2 тысячи звонков. Власти города принимают срочные меры, в частности, был увеличен период работы бассейнов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв аномальной жары в Канаде увеличилось до 33
В мире 5 июля 22:01
В Канаде из-за жары погибли 16 человек - СМИ
Другие страны 4 июля 22:48
Канада хочет как можно скорее возобновить переговоры о NAFTA
В мире 4 июля 06:05
В Канаде шесть человек погибли из-за сильной жары
Другие страны 4 июля 04:44
Канада ввела пошлины на сталь и кетчуп из США
США 1 июля 23:37
Канада вводит ответные пошлины против США
Другие страны 1 июля 01:23
Лента новостей
В Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Астана – жемчужина Великой степи» (ФОТО)
Общество 22:27
В CinemaPlus стартует акция 4х4 от «Kəklikotu» (ВИДЕО)
Интересное 22:07
Нидерланды выдворили двух иранских дипломатов
Европа 22:00
В Иране произошло землетрясение
Общество 21:46
В Турции нейтрализовано 15 террористов РПК
Турция 21:26
Президент Ильхам Алиев утвердил Образцовый устав юридических лиц публичного права
Политика 20:58
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда поддержки азербайджанской диаспоры
Политика 20:55
В Баку первоклассниками станут более 2400 детей в возрасте до шести лет
Общество 20:45
Совет Евросоюза одобрил торговое соглашение с Японией
Европа 20:42