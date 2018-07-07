В Мексике более 20 раненых при взрыве находятся в тяжелом состоянии

7 июля 2018 00:59 (UTC+04:00)

Общее число получивших ранения при взрывах пиротехники в мексиканском муниципалитете Тультепек составляет 54 человека, из них 23 находятся в тяжелом состоянии, сообщило в пятницу министерство здравоохранения штата Мехико, передает РИА Новости.

По последним данным, в результате четырех взрывов в мастерских и на складах пиротехники в Тультепеке погибли 24 человека, включая пожарных и полицейских.

Сейчас в больницах остается 41 пациент, получивший ранения в результате происшедшего. Прокуратура штата Мехико сообщила, что уже опознаны и выданы родственникам тела 23 жертв трагедии. Один погибший пока не опознан.

Тультепек известен как место, в котором почти в каждом доме производится различная пиротехническая продукция. После взрывов все работы, связанные с производством пиротехники, приостановлены.

Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запуском салютов. В декабре 2016 года в том же Тультепеке от взрыва на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.

Координатор сил гражданской обороны штата Мехико Артуро Вильчис уже призвал законодателей ускорить рассмотрение закона о пиротехнике, который, по его мнению, позволит узаконить и навести порядок среди производителей этой продукции.

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