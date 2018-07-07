В Японии из-за наводнения погибли 17 человек

7 июля 2018 09:48 (UTC+04:00)

В городе Майдзуру префектуры Киодо из-за паводка и наводнения, вызванных ливневыми дождями, 3,7 тысячи человек в 1,8 тысячи домохозяйствах оказались отрезаны от средств коммуникаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

К этому часу число погибших от стихийного бедствия составляет 17 человек, без вести пропавшими числятся более 50 человек. Два человека находятся в критическом состоянии.

Как ранее сообщило правительство Японии, сейчас 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и службы пожарной охраны участвуют в операции по спасению пострадавших. Премьер-министр Синдзо Абэ назвал ситуацию в пострадавших от ливней районах "крайне серьезной".

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги — фактически объявить эти префектуры в зоне бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.

Судя по кадрам, снятым японскими телекомпаниями с вертолета, тяжелое положение сложилось в префектуре Окаяма, где под водой оказались жилые кварталы на значительной территории. Вода доходит до вторых этажей домов.

Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать. Точной и полной картины всего, что произошло за эти сутки, нет даже у спасателей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Японии число жертв ливневых дождей увеличилось до 15 (Обновлено)
Другие страны 08:03
Совет Евросоюза одобрил торговое соглашение с Японией
Европа 6 июля 20:42
В Японии три человека погибли из-за паводков
Другие страны 6 июля 11:11
В Японии более 150 тыс. человек получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней
В мире 6 июля 04:21
Более 21 тысячи японцам рекомендовали эвакуироваться из-за ливней
Другие страны 5 июля 06:07
Япония ведет подготовку к встрече Абэ и Путина на ВЭФ
Другие страны 4 июля 10:58
Лента новостей
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 10:28
Мэй пригрозила уволить главу МИД Великобритании Джонсона
Европа 10:24
Аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель‍
Энергетика 10:22
Узбекистан изучил опыт Беларуси в строительстве и управлении АЭС
Энергетика 10:12
Азербайджанские мужчины в два раза чаще вступают в брак после 35 лет, чем женщины
Общество 10:04
Треть месячной нормы осадков выпало в Сочи перед матчем ЧМ
Россия 10:02
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:52
Туркменистан приступил к разработке железорудного месторождения
Энергетика 09:49
В Азербайджане с этого года применяются новые правила приема детей в первый класс
Общество 09:42