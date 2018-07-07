В Японии из-за дождей погибли 35 человек, 47 пропали без вести

7 июля 2018 12:30 (UTC+04:00)

Из-за ливневых дождей в Японии погибли 35 человек, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, еще 47 числятся пропавшими без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

Как ранее сообщило правительство Японии, 48 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и службы пожарной охраны в настоящее время участвуют в операции по спасению пострадавших. Премьер-министр Синдзо Абэ назвал ситуацию в пострадавших от ливней районах "крайне серьезной".

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди. Управление метеорологической службы было вынуждено ввести для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги — фактически объявить эти префектуры в зоне бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.

Судя по кадрам, снятым японскими телекомпаниями с вертолета, тяжелое положение сложилось в префектуре Окаяма, где под водой оказались жилые кварталы на значительной территории. Вода доходит до вторых этажей домов.

Сообщения о разрушениях и паводках продолжают поступать. Точной и полной картины всего, что произошло за эти сутки, нет даже у спасателей.

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