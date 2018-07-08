В Таиланде семьи школьников дали согласие на их эвакуацию из пещеры Кхао Луанг

8 июля 2018 13:37 (UTC+04:00)

Спасатели приступили к операции по эвакуации из пещеры Кхао Луанг школьников из футбольной команды, а также их тренера, которые находятся там 16 дней. Как заявил в воскресенье руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, перед началом освобождения детей власти получили разрешение от их семей, пишет ТАСС.

По его словам, в 07:00 по местному времени состоялась встреча с детьми, в ходе которой спасатели подробно рассказали о запланированном процессе. "Дети готовы и сами решили принять участие в операции, чтобы выбраться из пещеры", - отметил Наронгсак Осоттханакон на пресс-конференции. Врач из Австралии, который осматривал их на месте, сообщил, что они полны сил и готовы к эвакуации.

"Сегодня тот самый день, ребята готовы к любым вызовам, - сказал руководитель спасательной операции. - В 10:00 по местному времени 18 водолазов, среди которых 13 иностранных и пятеро тайских, отправились внутрь спасать мальчиков". Он пояснил, что первые школьники смогут выбраться из пещеры не раньше 21:00 по местному времени из-за большой протяженности ходов подземелья. По оценкам спасателей, вся операция займет от трех до четырех дней.

Решение о начале эвакуации было принято после того, как три помещения подземелья были достаточно осушены. Согласно информации метеорологов, в ближайшие дни ожидаются сильные дожди в регионе. Вместе с тем снаружи пещеры спасатели работают над тем, чтобы вода не попадала внутрь.

"Если мы будем ждать, и начнется дождь, нам снова придется откачивать воду", - пояснил Наронгсак Осоттханакон. "Если что-то поменяется, мы остановимся, но я планирую, что операция завершится в ближайшие пару дней", - подытожил он. По информации газеты The Nation, первая группа школьников, которая будет выведена на поверхность, будет состоять из четырех человек.

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