Вьетнам выступил за развитие отношений с США

Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) придает важное значение отношениям с Соединенными Штатами и заинтересована в их дальнейшем развитии по всем направлениям. Об этом, как передает ТАСС, заявил генеральный секретарь ЦК правящей Компартии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг, принимая прибывшего в воскресенье с визитом в Ханой госсекретаря США Майкла Помпео.

"Развитие вьетнамско-американского партнерства отвечает интересам народов двух стран и вносит важный вклад в укрепление мира, поддержание безопасности и стабильности, в расширение сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул вьетнамский чиновник.

В свою очередь Помпео заявил, что Соединенные Штаты также высоко ценят связи с Вьетнамом, и выразил надежду на дальнейшее развитие партнерства двух стран по всем направлениям. Глава Госдепа заверил, что США намерены продолжать расширять взаимодействие с вьетнамской стороной в ликвидации последствий войны, в частности сотрудничество в очистке территорий, пораженных американскими ядохимикатами.

Касаясь вопросов региональной и международной тематики, представляющих взаимный интерес, стороны подтвердили, что Ханой и Вашингтон выступают исключительно за мирное решение всех возникающих споров и противоречий в районе Южно-Китайского моря (ЮКМ). Вьетнам и США, отмечалось на встрече, подчеркивают важность обеспечения безопасности и свободы судоходства, авиации и торговых путей в ЮКМ, а также полностью поддерживают денуклеаризацию Корейского полуострова, что будет способствовать поддержанию мира, обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

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