В афганской провинции Нангархар уничтожили ключевую базу ИГ - СМИ

Афганские силовики при поддержке иностранных войск уничтожили ключевой опорный пункт боевиков террористической группировки "Исламское государство" в деревне Горгори в районе Хаска Мина (Дих Бала) в провинции Нангархар, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на вооруженные силы страны.

Афганские военные заявили, что операция началась 10 дней назад и проводилась в сотрудничестве с иностранными военными, которые произвели авиаудары по базе. Указывается, что к настоящему моменту ликвидированы 150 боевиков ИГ, а также что террористы планировали нападения из этого опорного пункта на столицу Кабул и другие части страны.

"У них (ИГ) были здесь учебные центры. В этом месте, где мы стоим, они обезглавили восемь пограничников. Все еще остается опасность, что это место заминировано", - сказал телеканалу член подразделения специального назначения афганской армии Муджтаба.

Как сообщает телеканал, операция все еще продолжается. По данным полиции, несколько деревень все еще находятся под контролем ИГ. Жители района Дих Бала опасаются, что террористы вернутся, как только военные завершат операцию и покинут регион.

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