Родители увидят четверых детей, спасенных в Таиланде, вечером в понедельник

Родители и родственники четверых школьников, эвакуированных в воскресенье вечером из затопленной пещеры на севере Таиланда, смогут навестить их в больнице вечером в понедельник, по прошествии 24 часов с момента вывода детей из пещеры. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает в понедельник телеканал "Тхаи Рат ТВ" со ссылкой на членов семей нескольких школьников.

Сотрудники штаба спасательной операции сообщили семьям спасенных детей, что они смогут посетить их в больнице города Чианграй вечером в понедельник, сообщает телеканал.

При этом телеканал не называет имен четверых эвакуированных из пещеры детей, так как официального заявления о том, кто именно из 12 подростков, заблокированных наводнением в пещере Тхам Луанг, был эвакуирован, пока не поступало.

"Имена эвакуированных детей пока официально не названы из соображений невмешательства в частную жизнь подростков. По этой причине мы не называем семьи, которые были предупреждены о возможности навестить детей сегодня вечером", — говорится в сообщении телеканала.

Во время эвакуации и на брифинге вечером в воскресенье спасатели называли эвакуированных детей кодовыми именами: "Лесной Вепрь 1", "Лесной Вепрь 2" и так далее, используя в кодовом обозначении название школы, в которой учатся подростки – Академия Лесных Вепрей, и их футбольной команды "Лесные Вепри".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.