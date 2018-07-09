В Афганистане за сутки ликвидировали 40 боевиков

9 июля 2018 13:27 (UTC+04:00)

По меньшей мере 38 боевиков ликвидированы и 26 получили ранения в ходе операций афганских вооруженных сил в трех северных провинциях страны, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на представителей лагеря Шахин в провинции Балх, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о ликвидации афганскими силовиками свыше 120 боевиков членов радикального движения "Талибан" и террористической группировки "Исламское государство" в ходе девяти операций по зачистке и 89 операций спецназа в разных частях Афганистана.

По данным агентства, операции при поддержке военно-воздушных сил Афганистана проходили в провинциях Балх, Фарьяб и Баглан. Афганские военные также уничтожили несколько транспортных средств, мотоциклов, оружие и боеприпасы боевиков.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана в настоящее время проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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