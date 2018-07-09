Власти Таиланда подтвердили эвакуацию четверых подростков

9 июля 2018 19:58 (UTC+04:00)

Глава объединенного штаба спасательной операции по выведению на поверхность детей, заблокированных вместе с их футбольным тренером в затопленной пещере Тхам Луанг на севере Таиланда, сообщил про эвакуацию в понедельник еще четверых детей, передает РИА Новости.

"Сегодня я рад сообщить, что еще четверых детей удалось вывести на поверхность в ходе операции. Мы завершили сегодняшнюю фазу операции за 9 часов, на 2 часа быстрее, чем вчера", - заявил руководитель операции Наронгсак Осоттханакон.

Начальник штаба операции начал свое заявление словами благодарности королю Таиланда Маха Ватчиралонгкону и членам королевской семьи за постоянную моральную и материальную поддержку спасательной операции.

"Сегодня непосредственно выводом детей на поверхность занимались 18 дайверов, в обеспечении, как и вчера, работали более 70 аквалангистов", - добавил он.

"Сейчас одни участники операции отдыхают, а другие готовят обеспечение операции на завтра", — сказал Осоттханакон.

В понедельник утром приостановленная накануне с наступлением сумерек операция по эвакуации детей из затопленной пещеры была возобновлена. Операция по выводу детей на поверхность была прервана в воскресенье вечером, после того, как международной группой кейв-дайверов и таиландских боевых пловцов были эвакуированы первые четверо детей.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.

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