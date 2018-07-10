Число погибших от жары в Канаде возросло до 70

10 июля 2018 11:56 (UTC+04:00)

Число жертв сильной жары в канадской провинции Квебек увеличилось до 70 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию CBC.

Ранее сообщалось о 50 погибших.

Как отмечает CBC, температура воздуха в провинции поднимается выше плюс 40 градусов. Жертвами жары стали 70 человек, из них 34 скончались в городе Монреаль.

По данным местных властей, погибшие от жары были преимущественно старше 60 лет и страдали от хронических заболеваний.

Ранее служба оказания экстренной медицинской помощи сообщила, что ежедневно получает более 1,2 тысячи звонков. Власти города принимают срочные меры, в частности, был увеличен период работы бассейнов.

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