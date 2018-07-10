Число погибших во время наводнения в Японии возросло до 157

Число жертв наводнений и оползней на западе Японии достигло 157 человек, еще 57 человек считаются пропавшими без вести, сообщает во вторник телеканал NHK, постоянно обновляя данные по мере их поступления из разных мест зоны бедствия, передает РИА Новости.

В конце прошлой недели на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди, что привело к сходу оползней и наводнениям, от которых в наибольшей степени пострадала префектура Хиросима. Там насчитывается 58 погибших, а всего о жертвах сообщалось из 12 японских префектур.

По данным пожарного управления Японии, более 10 тысяч жителей 15 префектур эвакуированы в безопасные места, однако сильная жара создает для них новые проблемы.

Как отмечает агентство Киодо, число жертв последствий дождей в Японии превысило 100 человек впервые с 1983 года. Свыше 18 тысяч домов сейчас оказались затопленными в 31 префектуре Японии. Примерно в 255 тысячах жилищ нарушено водоснабжение.

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