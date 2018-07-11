В Пакистане пять человек погибли в результате атаки террориста-смертника

Пять человек погибли, еще 25 пострадали в результате атаки террориста-смертника в городе Пешавар пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Pakistan Today.

По данным газеты, террорист-смертник совершил атаку во время партийного собрания Национальной партии Авами. Среди погибших лидер партии Харун Билур и его сын Даниял Билур.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Ни одно из действующих на территории Пакистана террористических формирований не взяло на себя ответственность за случившееся.

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