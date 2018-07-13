Индия намерена продолжать переговоры с Россией по С-400

13 июля 2018 16:23 (UTC+04:00)

Переговоры Индии и России о поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" продолжатся, несмотря на давление со стороны США, сообщает издание Tribune со ссылкой на министра обороны Индии Нирмалу Ситхараман, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, после согласования в мае поставок РФ в Индию зенитных комплексов С-400 на 6 миллиардов долларов Вашингтон выражал недовольство оборонным сотрудничеством Москвы и Дели и предупреждал, что закупки Индией российских вооружений могут повлечь за собой введение санкций против этой страны.

"Мы сказали делегации конгресса США, что это закон США, а не закон ООН", — сообщила она на пресс-конференции. Когда журналисты спросили министра, значит ли это, что американский закон не распространяется на Индию, она ответила: "Конечно, нет".

Как сообщает Tribune, Ситхараман отметила, что переговоры по сделке находятся на финальной стадии. По ее словам, индийская сторона сообщила американской, что она имеет долгие отношения с Россией и продолжит развивать их.

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