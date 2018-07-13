Совбез ООН принял резолюцию об оружейном эмбарго против Южного Судана

13 июля 2018 21:03 (UTC+04:00)

Совет безопасности ООН одобрил введение эмбарго на поставки вооружений в Южный Судан. Об этом, как передает Интерфакс, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

В пользу принятия резолюции проголосовали девять членов СБ ООН, еще шесть, в том числе Россия, воздержались от голосования.

Помимо оружейного эмбарго документ предусматривает заморозку зарубежных активов нынешнего заместителя министра обороны, а также бывшего командира армии Южного Судана.

Перед голосованием по резолюции за ее принятие настоятельно выступала постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, в Южном Судане неоднократно нарушался режим прекращения огня.

"Нам необходимо положить конец насилию и прервать поток вооружений, которыми пользуются вооруженные группировки в Южном Судане, чтобы воевать друг с другом и запугивать мирных жителей", - приводит AP слова Хейли.

В феврале этого года госдепартамент США объявил о том, что администрация президента Дональда Трампа вводит оружейное эмбарго против Южного Судана, где продолжается гражданская война, и призвал к подобному шагу ООН и другие страны. США запретили продажу вооружений, военного оборудования и услуг всем участникам конфликта.

За четыре года боевых действий в Южном Судане погибли десятки тысяч человек.

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