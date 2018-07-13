Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

13 июля 2018 23:30 (UTC+04:00)

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в крупных городах США и Европы, в том числе в Москве, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пишет ТАСС.

Согласно его данным, сбой произошел вечером в пятницу. Так, 55% пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 24% не могут открыть сайт соцсети, еще 20% пользователей жалуются на проблемы со входом в аккаунт.

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