В Афганистане за сутки ликвидировали более 160 боевиков

14 июля 2018 18:37 (UTC+04:00)

По меньшей мере 162 вооруженных боевика были ликвидированы за сутки в ходе серии операций афганских сил безопасности и ВВС по всей территории страны. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, опубликовано в субботу на сайте министерства национальной обороны республики.

"Афганские силы безопасности провели 11 совместных операций и 19 авиаударов, - отмечается в документе. - Операции были проведены в провинциях Нангархар, Кунар, Газни, Пактия, Урузган, Забуль, Кандагар, Фарах, Бадгис, Фарьяб, Кундуз, Балх, Бадахшан и Гильменд".

По данным ведомства, среди убитых боевиков числятся семь полевых командиров радикального движения "Талибан". О жертвах среди представителей сил безопасности и гражданского населения не сообщается.

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