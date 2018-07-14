В Японии из-за жары за день госпитализировали более 1,5 тыс. человек

14 июля 2018 19:17 (UTC+04:00)

По меньшей мере шесть человек погибли и более полутора тысяч были госпитализированы в субботу в Японии из-за сильной жары, которая установилась почти на всей территории страны. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что с тепловыми ударами госпитализировали 1 536 человек. Практически на всей территории Японии в последние несколько дней установилась жаркая и влажная погода, когда температура днем стабильно превышала плюс 30 градусов по шкале Цельсия. В некоторых же районах страны стрелки термометров достигали отметки в 39 градусов Цельсия.

В прошлом году из-за жары в стране погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы.

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