В Японии число погибших из-за наводнений выросло до 216 человек

15 июля 2018 08:23 (UTC+04:00)

Число погибших в результате ливневых дождей и вызванных ими оползней и паводков в Японии увеличилось до 216 человек, еще 27 человек числятся пропавшими без вести. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные Главного полицейского управления страны.

Ранее сообщалось о 209 погибших.

Наибольшее число погибших зафиксировано в префектуре Хиросима (106 человек), Окаяма (60 человек) и Эхимэ (26 человек). Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK, еще три человека находятся без сознания.

В конце прошлой недели ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.

В пострадавших от наводнения районах остается опасность схода оползней. Ситуация осложняется жаркой — около 35 градусов — погодой в условиях, когда почти 200 тысяч домохозяйств остаются без воды. Сейчас в пострадавших районах более 5 тысяч человек находятся на эвакуационных пунктах. На месте работают 5,5 тысячи волонтеров.

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