Число погибших при взрыве в Пакистане увеличилось почти до 150 человек

Число погибших при взрыве во время предвыборного митинга в пакистанской провинции Белуджистан на западе страны увеличилось до 149 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Geo Tv.

Ранее сообщалось о 128 погибших.

Как сообщил телеканалу представитель района Мастунг Каим Лашари, число пострадавших также возросло и, по последним данным, составляет 186 человек. Ранее сообщалось о 120 пострадавших.

Лашари отметил, что среди погибших — девять детей в возрасте от шести до 11 лет. Он добавил, что 70 пострадавших по-прежнему находятся в больнице, состояние пяти из них оценивается как критическое.

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