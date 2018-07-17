В Бразилии столкновение одиннадцати машин унесло жизни восьми человек

17 июля 2018 02:03 (UTC+04:00)

Не менее восьми человек погибли в понедельник в результате крупной аварии в Бразилии, где столкнулись сразу 11 автомобилей, передает РИА Новости.

По данным портала Folha de Sao Paulo, авария произошла на трассе в штате Минас-Жерайс. Столкнулись пять легковых машин, пять грузовиков и один автобус. На месте возник пожар.

Ранения получили, по последней информации, 64 человека. У одного из пострадавших отмечены ожоги до 90% поверхности тела. Четверо погибших сгорели заживо. Сейчас движение по дороге закрыто в обоих направлениях.

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