Правительство Перу объявило о введении режима ЧП на границе с Колумбией

17 июля 2018 04:45 (UTC+04:00)

Правительство Перу объявило в понедельник о введении режима чрезвычайного положения сроком на 60 дней в регионе Лорето, который граничит с колумбийским департаментом Путумайо, в связи с возможным пребыванием там наркоторговцев и членов бывшей повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии". Об этом в понедельник сообщило агентство EFE.

По его данным, введение режима ЧП подразумевает приостановку действия части конституционных прав граждан, касающихся личной свободы и безопасности, а также ограничение свободы перемещения, организации собраний и неприкосновенности места жительства. На указанный срок за поддержание внутреннего порядка будет отвечать национальная полиция при возможной поддержке вооруженных сил.

Как сообщает агентство, на территории Колумбии могут действовать 29 повстанческих группировок, ранее входивших в РВСК.

24 ноября 2016 года между правительством Колумбии и представителями РВСК было подписано соглашение о прекращении конфликта, которое положило конец продолжавшемуся более 50 лет кровавому противостоянию.

17 июня в Колумбии прошел второй тур президентских выборов, победителем по итогам которого был признан кандидат от правой партии "Демократический центр", бывший сенатор Иван Дуке. После объявления результатов голосования будущий глава государства, который вступит в должность 7 августа, заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК.

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