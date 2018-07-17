Число жертв наводнения в Японии выросло до 222 человек

17 июля 2018 06:19 (UTC+04:00)

Жертвами наводнения в Японии стали 222 человека. Об этом, как передает РИА Новости, со ссылкой на данные полиции сообщило агентство Киодо.

По подсчетам агентства, местонахождение еще 20 человек остается неизвестным, несмотря на то, что после стихийного бедствия прошло более 10 дней.

По-прежнему около 4 тысяч человек остаются в эвакуационных пунктах.

В пострадавших районах не работают магазины, нарушена работа водопровода. При эвакуационных пунктах открыты точки выдачи гуманитарной помощи. Открыт также и прием волонтеров.

В первую неделю июля ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии, что привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.

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