Парламент Кубы приступил к рассмотрению проекта новой конституции страны

Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы приступила в среду к рассмотрению проекта новой конституции страны. Как сообщила газета Granma, печатный орган ЦК Компартии карибской страны, на протяжении нескольких дней депутаты будут изучать документ "в индивидуальном порядке", передает ТАСС.

21-23 июля проект нового основного закона будет рассмотрен на пленарном заседании парламента. После одобрения депутатами документ будет вынесен на референдум. Дата проведения всенародного голосования пока не объявлена, однако, как ожидается, оно состоится до конца нынешнего года.

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