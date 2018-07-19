В Южной Корее по подозрению в шпионаже арестован перебежчик из КНДР - СМИ

Перебежчик из КНДР был арестован в Южной Корее по подозрению в шпионаже в пользу третьего государства. Об этом, как передает РИА Новости, в четверг сообщило агентство Yonhap.

Cеверокорейский перебежчик подозревается в продаже секретной оборонной информации, которую он ранее получил от бывшего сотрудника южнокорейской разведки. По данным агентства, секретные данные передавались третьей стране в Восточной Азии. В то же время не указывается, какому именно государству передавалась информация.

Причастность перебежчика была установлена в ходе расследования шпионского скандала вокруг бывших сотрудников Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи, в результате которого три бывших сотрудника разведки в прошлом месяце были обвинены в шпионаже. Их действия привели к обширной утечке секретной информации, включая частичное раскрытие южнокорейской разведывательной агентуры за границей.

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