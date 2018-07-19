В Мексике три человека убиты в столкновениях бандитов

19 июля 2018 06:34 (UTC+04:00)

Не менее трех вооруженных бандитов были убиты в среду вечером в ходе столкновений между преступными группировками в городе Рейноса мексиканского штата Тамаулипас, пишет РИА Новости.

Как сообщает портал Aristegui Noticias, противоборствующие банды перекрыли движение по некоторым магистралям города и подожгли несколько автомобилей, чтобы затруднить доступ сил безопасности к местам перестрелок.

Рейноса часто фигурирует в криминальных сводках. Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния нескольких мощных мексиканских картелей в контроле над поставками наркотиков в США.

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