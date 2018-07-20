Украинский самолет совершил вынужденную посадку на севере Египта

20 июля 2018 08:45 (UTC+04:00)

Украинский самолет совершил в пятницу вынужденную посадку на севере Египта. Об этом, как передает сообщила в своей электронной версии газета Al Ahram.

По ее данным, украинский транспортный самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку приблизительно в 50 км от аэропорта египетского города Эль-Аламейн, расположенного на побережье Средиземного моря. Причиной вынужденной посадки называется техническая неисправность.

Отмечается, что никто из шести членов находившиеся на борту экипажа не пострадал. Эту информацию египетскому телевидению также подтвердил министр гражданской авиации страны Юнис аль-Масри.

По его словам, "никто из шести членов экипажа не получил никаких травм". Министр добавил, что находившиеся на борту после приземления были доставлены в госпиталь и прошли обследование. "Со здоровьем у них все в порядке", - отметил аль-Масри.

Он также уточнил, что "вынужденная посадка была совершена украинским грузовым самолетом Ан-26 в 48 милях (чуть более 50 км) от аэропорта города Эль-Аламейна", который расположен на севере страны, на берегу Средиземного моря. Самолет сел на сельскохозяйственное поле. "Украинский борт направлялся в Эль-Аламейн для дозаправки топливом, но из-за технической неполадки приземлился на подлете к городу", - указал министр гражданской авиации Египта.

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