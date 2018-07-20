Малайзия представит окончательный отчет по пропаже MH370

Правительство Малайзии 30 июля представит полный окончательный отчет о расследовании пропажи в марте 2014 года малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH370, сообщил министр транспорта страны Энтони Локе, передает РИА Новости.

"Кабинет министров в среду одобрил представление на закрытом брифинге отчета о MH370 близким родственникам пассажиров, брифинг пройдет утром 30 июля", — цитирует министра газета New Straits Times.

Локе добавил, что во второй половине дня 30 июля команда следователей проведет открытую пресс-конференцию. Широкая общественность сможет ознакомиться с текстом отчета на сайте министерства сразу после конференции.

"Мы привержены прозрачности, поэтому отчет будет представлен в полном объеме без каких-либо корректировок или поправок", — подчеркнул министр.

Малазийские власти также предполагают отпечатать тысячу копий документа, чтобы передать их родственникам пассажиров пропавшего лайнера, представителям СМИ и иностранным посольствам.

Министр добавил, что 31 июля отчет будет представлен обеим палатам малайзийского парламента.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.

Частная американская компания Ocean Infinity в начале августа 2017 года предложила свои услуги в проведении поисковой операции родственникам пассажиров пропавшего лайнера, согласившись взять плату только в случае его обнаружения. Компания занимается исследованиями морского дна и проводит поиски на большой глубине с использованием аппаратуры, работающей в автономном режиме, сотрудничает с частными корпорациями и исследовательскими проектами. 29 мая компания объявила об окончании поисковой операции.

Новый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад 30 мая не исключил возможности возобновления поисков пропавшего лайнера.

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