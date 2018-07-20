В Бразилии при вооруженном нападении на дом погибли семь человек

20 июля 2018 11:20 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь человек погибли в результате вооруженного нападения на один из домов в городе Порту-Алегри на севере Бразилии, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Terra.

Инцидент произошел в четверг вечером. Как сообщили очевидцы, вооруженные люди подъехали к дому на автомобиле, затем устроили стрельбу по находящимся в доме людям, после чего поспешили скрыться с места.

По информации полиции, тела шести человек были обнаружены в доме. Еще двое раненых были доставлены в больницу, позднее один из них скончался. Состояние другого пострадавшего оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы начали расследование случившегося. По данным полиции, дом, на который было совершено нападение, ранее использовался в качестве притона для наркоманов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Бразилии столкновение одиннадцати машин унесло жизни восьми человек
Другие страны 17 июля 02:03
Председатель суда в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Силвы
Другие страны 9 июля 05:05
Сборная Бельгии второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв бразильцев
Спорт 7 июля 00:08
В Рио-де-Жанейро семь человек погибли в разборках банд
Другие страны 5 июля 01:38
Экс-президент Бразилии из тюрьмы пожелал удачи Обрадору
В мире 4 июля 21:52
Бразильского миллиардера осудили на 30 лет тюрьмы за взятку
Другие страны 3 июля 20:22
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан развивается как сильное, независимое, демократическое и правовое государство
Политика 12:40
Всемирный банк осуществит очередной проект в Узбекистане
Бизнес 12:39
В Казахстане успешно провели испытания новой ракеты российской системы ПРО
Казахстан 12:24
Президент Ильхам Алиев встретился с заместителем главного исполнительного секретаря Bouygues Travaux Publics
Политика 12:21
Узбекский «Хамкорбанк» демонстрирует хорошую диверсификацию по секторам бизнеса: S&P
Бизнес 12:09
Российская сервисная компания намерена принять участие в реконструкции НПЗ в Азербайджане
Энергетика 12:08
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом группы CIFAL
Политика 12:03
В Беларуси продлевается срок госрегулирования цен на сахар
Беларусь 12:02
КТК объявил тендер на техобслуживание узлов учета нефти и газа
Тендеры 11:58