В Аргентине пройдет встреча министров финансов стран "Большой двадцатки"

Финансовые лидеры мира, министры финансов и главы центральных банков "Группы двадцати" встречаются в субботу и воскресенье в столице Аргентины на ежегодном саммите, чтобы обсудить наиболее важные и срочные темы глобальной экономики, передает РИА Новости.

Как сообщают в коммюнике организаторы встречи, всего ожидается участие 23 министров финансов, 14 президентов центральных банков и 10 руководителей международных организаций. Среди них — глава Международного валютного фонда Кристина Лагард и президент Всемирного банка Джим Ён Ким.

Участники встречи планируют обсудить вопросы будущего рынка труда и инфраструктуры для дальнейшего развития, которые являются приоритетами на время председательства Аргентины в "Большой двадцатке". Также будут затронуты вопросы рисков мировой экономики и глобальной налоговой системы.

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